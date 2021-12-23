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الامارات | رصد 2 من الحيتان النادرة (orcinus orca) قبالة شواطئ أبوظبي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت هيئة البيئة - أبوظبي اثنين من الحيتان النادرة (orcinus orca) قبالة شواطئ أبوظبي، ما يعد مؤشراً على صحة جودة المياه والتنوع البيولوجي البحري في الإمارة، ونتيجة للتشريعات التنظيمية وجهود الصون التي تبذلها الهيئة لحماية البيئة البحرية، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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