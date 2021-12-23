الامارات | تعرف إلى الفرق بين استقدام عامل مساعد من "مراكز استقدام العمالة" وبين "مواقع التواصل".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الفرق بين استقدام عامل مساعد من "مراكز استقدام العمالة" وبين "مواقع التواصل".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو توضح من خلاله الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال مراكز استقدام العمالة المساعدة وما توفره من المزايا المكفولة بالقانون، وبين واستقدام العامل بشكل شخصي أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App