الامارات | "المركزي": توزيع الورقة النقدية الجديدة على البنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي": توزيع الورقة النقدية الجديدة على البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه تم توزيع الورقة النقدية من فئة الـ 50 درهم على البنوك ومحلات الصرافة.

وأوضح المصرف المركزي أن الورقة النقدية من فئة الـ 50 درهماً مصنّعة من مادة البوليمر ، مضيفا أنها عملة رسمية ويتم التداول بها جنبا إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حالياً من ذات الفئة.

التفاصيل تباعاً.

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