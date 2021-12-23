الامارات | سعد لمجرّد يطرب ضيوف القرية العالمية في حفل استثنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرّد يطرب ضيوف القرية العالمية في حفل استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتع الآلاف من ضيوف القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالحفل الغنائي الساهر الذي أحياه النجم العربي سعد لمجرّد على المسرح الرئيس ليلة الثلاثاء 21 ديسمبر، ضمن سلسلة حفلات الموسم 26 للقرية العالمية.

وقدم النجم الشاب أمام الحضور في المسرح الرئيس باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي تحظى بإعجاب الملايين في الوطن العربي، مثل «لمعلم» و«غزالي» و «انساي» وغيرها، وسط حماس كبير من الجمهور، الذي تفاعل مع أغانيه في أجواء من المتعة والفرح.

وشهدت القرية العالمية يوم الثلاثاء إقبالاً لافتاً من معجبي النجم سعد لمجرّد الذين سارعوا بالحصول على أساور الحفل، والتي خصصتها الوجهة مجاناً وبأعداد محدودة للراغبين بالحضور، ضمن سياسات الحفلات الجديدة التي تتبعها الوجهة لضمان تطبيق أعلى معايير الراحة للضيوف أثناء جلوسهم أمام المسرح. وانطلق الحفل، الذي تم تنظيمه في تمام الساعة 9 مساءً بالتعاون مع روتانا، والعربية 99.

وتعتبر القرية العالمية وجهة مميزة للعائلات للاستمتاع بأروع الحفلات التي تستضيفها في كل موسم لنجوم العالم وسط أجواء تمزج بين الحماس والطرب في قلب الروائع. وكانت القرية العالمية قد أعلنت عن تطوير البنية التحتية للمنطقة الأمامية للمسرح الرئيس هذا الموسم لتمكّن الضيوف من الاستمتاع بأوقات من العمر أثناء مشاهدة العروض الرائعة.

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