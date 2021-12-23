الامارات | 6 تجارب ترفيهية مذهلة يمكن الاستمتاع بها خلال «دبي للتسوق»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تجارب ترفيهية مذهلة يمكن الاستمتاع بها خلال «دبي للتسوق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت الدورة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق في 15 ديسمبر 2021 وستستمر حتى 30 يناير 2022 مع باقة من عروض التسوّق المميزة، وجدول حافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية العالمية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الجوائز الكبرى، والحفلات الموسيقية الرائعة، وتجارب الطعام الفريدة، والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة.

وستكون هناك وجهات فنية تفاعلية فريدة من نوعها لفنانين عالميين في إطار مشروع «أضواء دبي» الجديد.

وسيتم وضع سلسلة من المجسمات الفنية المبتكرة والمستدامة في وجهة السيف، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع برحلة من الاكتشافات والأضواء اللافتة خلال تجولهم في المنطقة الشعبية.

وتعتبر فعالية TunesDXB التي ستقام في «لامير» إضافة مميزة إلى فعاليات مهرجان دبي للتسوق، حيث تشمل ثلاثة أيام من الموسيقى الحية والترفيه في 15 موقعاً في جميع أنحاء المدينة. وستقدم فعالية TunesDXB المواهب المحلية والعالمية ومن أبرزها الطفل بيتر روزاليتا نجم برنامج America’s Got Talent على المسرح الرئيس الواقع في لامير، علاوة على العديد من الفعاليات المجتمعية والحفلات الموسيقية لبعض النجوم البارزين في العالم العربي.

وتعود النسخة الثانية من عروض الدرون الضوئية إلى بلوواترز، ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وعين دبي، أحدث المعالم السياحية في دبي. لتقديم أجواء عائلية مبهرة، حيث يمكن مشاهدة العروض الحية والاستمتاع بأجواء الألوان الزاهية مع مناظر ساحلية خلابة.

ولطالما كانت الألعاب النارية من الفعاليات البارزة خلال مهرجان دبي للتسوق، وستعود هذا العام بعروض مميزة لتضيء سماء دبي بأجمل الألوان وتتيح للسكان والزوار مشاهدتها من مواقع مختلفة في أنحاء المدينة.

ويعطي مهرجان دبي للتسوق ضيوفه من المواطنين والمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بتجارب الواقع الافتراضي والمعزز خلال فترة المهرجان. وللمشاركة، عليك فقط توجيه كاميرتك إلى رمز الاستجابة السريع QR الموجود على بعض المعالم الشهيرة في أرجاء المدينة حتى تفتح أبواباً إلى عالم جديد من الإثارة والخيال عبر واجهات التسوق ومسارح الحفلات الموسيقية الافتراضية.

• النسخة الثانية من عروض الدرون الضوئية تعود إلى «بلوواترز» و«عين دبي»

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