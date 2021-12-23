الامارات | ضبط عصابة تروج المخدرات من خلال 67 موقعاً في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة تروج المخدرات من خلال 67 موقعاً في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من ضبط تشكيل عصابي يضم عدداً من الأفراد من دول آسيوية تتراوح أعمارهم بين (23 إلى 30 عاماً) اتخذوا 67 موقعاً داخل الإمارة مقراً للاتجار في المخدرات والترويج لها بين فئات المجتمع.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي، إنهم تلقوا معلومات مؤكدة عن وجود تشكيل عصابي يروج المواد المخدرات، وعلى الفور باشرت الإدارة عملها عبر فريق مختص تم تشكيله لمتابعة مجريات القضية بدقة ومهنية وسرعة الوصول إلى مواقع المتهمين والتعرف على أساليب تحركاتهم المشبوهة وطرق عملهم التي تتبدل وفقاً للتعليمات التي تصدر إليهم، وتم تكثيف الجهود للنيل من تجار السموم والتوصل إليهم متلبسين، وتم تتبع خطوات التشكيل العصابي.

وأوضح أنه تم الوصول إلى جميع أفراد العصابة والأماكن المتخذة لإتمام جريمتهم وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للإطاحة بهم، وتم ضبط أنواع من المخدرات كانت بحوزتهم متعددة الأوزان والأحجام.

وثمن الطنيجي جهود فريق العمل والتي تميزت بدقة التحرك من جانبهم وضبط المشتبه فيهم وضبط الكميات من المواد المخدرة وإحكام الرقابة على محاولات ترويجها وبيعها، ما كان له أبلغ الأثر في استثمار المعلومات ودراسة الوقائع ووضع الخطط للوصول إلى جميع أفراد العصابة وتوجيه ضربات موجعة لتجار المخدرات، تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة والمساهمة في تعزيز مؤشر نسبة الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات بكل كفاءة وجودة.

ودعا الطنيجي أفراد المجتمع كافة إلى التعاون مع الجهات المعنية والإسهام في التصدي لهذه الآفة ومن يحاول النيل من شبابنا عبر إيقاعهم في براثن المخدرات من خلال التواصل مع غرفة العمليات (999).

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