الامارات | الإمارات تحصد 6 ميداليات برونزية في «أولمبياد العلوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحصد 6 ميداليات برونزية في «أولمبياد العلوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استضافة أولمبياد الكيمياء الدولي 2025 في دولة الإمارات، وذلك خلال حفل ختام أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في دورته الـ18، الذي استضافته الدولة في دبي، أخيراً، والذي فاز فيه طلبة الإمارات بست ميداليات برونزية.

وأكدت الوزارة أن الميداليات البرونزية الست التي حصدتها دولة الإمارات في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين، تمثل إنجازاً مشرفاً ومهماً تتويجاً للجهود التي بذلت في الإعداد والترتيب للطلبة قبل مشاركتهم في النسخة الحالية للأولمبياد، الذي يركز على العلوم الأساسية وهي الفيزياء والكيمياء والأحياء، وهي المجالات التي تركز عليها الدولة لإعداد جيل من علماء المستقبل للمساهمة في تحقيق رؤيتها بصناعة مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد المعلا، إن مسابقات الأولمبياد الدولي للعلوم ذات دور فاعل في التنمية الشاملة للمجتمع العلمي بين الطلاب والأكاديميين، إذ يلتقي فيها أكثر المواهب العلمية الاستثنائية من الطلبة ويشاركون بأفكارهم وخبراتهم.

وأكد أن الوزارة طبقت أعلى المعايير في تنفيذ هذا الأولمبياد، وساعدت المشاركين في مختلف دول العالم على تطبيق المعرفة التي اكتسبوها في فروع العلوم الثلاثة، وهي الفيزياء والكيمياء والأحياء، بما في ذلك مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والبحث والتحقق بطريقة متكاملة تتماشى مع توجه الدولة لتحقيق رؤيتها في تعليم مبتكر لمجتمعٍ معرفي عالمي رائد، كما يتماشى ذلك مع الذكرى المئوية لدولة الإمارات 2071 ورؤية الإمارات واستراتيجيتها للسنوات الخمسين المقبلة.

من جانبها، أعلنت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، فوز دولة الإمارات باستضافة أولمبياد الكيمياء الدولي في 2025، بما يعزز المكانة المتميزة للدولة وريادتها في استضافة الفعاليات الدولية في مختلف المجالات والعقول النابغة في العلوم الأساسية، وإضافة إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها الوزارة باستضافة أكبر الفعاليات العلمية على مستوى العالم وذلك بعد استضافة الأولمبياد الدولي للعلوم في هذا الوقت الاستثنائي، والذي عملت الوزارة على نجاحه وتميزه بهذه المشاركة الكبيرة من الطلبة والدول.

وأكدت أن استضافة الأولمبياد الدولي للناشئين تسلط الضوء على الأهمية البالغة للعلوم الطبيعية وجذب الطلبة ليطوروا الشغف ذاته بالعلوم والاكتشافات العلمية حول العالم، حيث سعدنا باستقبال دولة الإمارات هؤلاء الطلبة افتراضياً وحضورياً لتعزيز التعاون بين الشعوب، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات بصناعة مجتمع المعرفة.

ونالت فيتنام أفضل فائز في الاختبارات النظرية، والصين أفضل فائز على مستوى جميع الاختبارات، وكوريا الجنوبية أفضل فائز في الاختبارات العملية في المختبر بالميدالية الفضية، وألمانيا أفضل فائز بالاختبارات العملية بالميدالية الذهبية، وسلوفاكيا أفضل فريق في الاختبارات العملية بالمختبر بالميدالية البرونزية.

وسلمت الشامسي ممثل أوكرانيا علم الدورة الـ19 للأولمبياد الدولي للناشئين باعتبارها الدولة التي ستستضيف الحدث في العام المقبل.

تتويج الفائزين

شهد حفل ختام أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في دورته الـ18، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بمشاركة 396 طالباً وطالبة يمثلون 70 دولة خلال الفترة بين 12 و20 ديسمبر الجاري، تتويج الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وتم تقديم 31 ميدالية ذهبية و60 ميدالية فضية و100 ميدالية برونزية للطلبة الفائزين. ونالت روسيا والهند والصين ست ذهبيات لكل فريق، وأستراليا ست ميداليات فضية، وليتوانيا ست ميداليات برونزية، كما تم الإعلان عن الفائزين من الطلبة والفرق بالميداليات المختلفة خلال الحفل.

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