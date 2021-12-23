الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنك

قدم متعامل طلباً للحصول على «براءة ذمة» من مصرف أبوظبي الإسلامي، وتسلم رسالة بأن العملية ستتم خلال ثلاثة أيام عمل، ومضى الآن 10 أيام وهو يراجعهم يومياً في فرع البنك وعبر خدمة الاتصال الهاتفي، ويخبرونه بأنهم سيعاودون الاتصال به في اليوم نفسه لإنجاز طلبه، لكن من دون جدوى.

إزعاج

جدد قاطنون في مناطق مختلفة من الدولة شكواهم من انتشار مركبات تُصدر أصواتاً مزعجة داخل المناطق السكنية خصوصاً خلال الليل، ما يفزع الأطفال غالباً، مطالبين بالتعامل بـ «حزم» مع مرتكبي هذه المخالفات.

ذباب

يعاني قاطنون في مجمع غروب مردف السكني بدبي، من انتشار الذباب بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مطالبين إدارة المجمع برش المكان بالمبيدات للحد من انتشار الحشرات التي تكثر في فصل الشتاء.

صراف

طالب زوار للقرية العالمية في دبي، إدارة القرية، بالعمل على زيادة عدد مكائن الصراف الآلي «ATM»، إذ إن المكائن الموجودة حالياً لا تسد حاجة العدد الكبير من الزوار الذين يحتاجون لصرف النقود.

مواقف

شكا ذوو طلبة في مدرسة «السلام كومينيتي» بمنطقة الطوار في دبي، من عدم توفير المدرسة مواقف كافية تمكنهم من استخدامها عند توصيل أبنائهم، مضيفين أن كثيراً منهم يضطرون إلى إيقاف مركباتهم بشكل مخالف.

دراجات

شدد قراء على خطورة الانتشار الواسع لدراجات التوصيل في الشوارع الرئيسة، وحركتها من دون ضوابط ما يربك السير ويزيد احتمالات وقوع الحوادث، مطالبين الجهات المعنية بوضع الحلول المناسبة لضبط حركتها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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