الامارات | تطوير برنامج لإعداد كفاءات الفئات المساعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير برنامج لإعداد كفاءات الفئات المساعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي والجامعة البريطانية في دبي، اتفاقية لتطوير برنامج لإعداد كفاءات الفئات المساعدة للمهنيين الاجتماعيين المرخصين لدى الهيئة أو الراغبين بالترخيص لمزاولة مهن الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في رفع معايير الخدمات الاجتماعية، واستكمال منظومة بناء القدرات في قطاع الخدمات الاجتماعية.

وتتولى الجامعة البريطانية بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية تطوير برنامج إعداد الكفاءات وتدريب المرشحين الذين تحددهم الهيئة ضمن البرنامج المتفق عليه، وبما يتناسب مع فئات التراخيص المهنية التي سيحصلون عليها من الهيئة.

وقال مدير عام الهيئة، أحمد جلفار، إن الاتفاقية تأتي في سبيل توفير إجراءات ميسّرة ومنهجية واضحة للارتقاء بمعايير العمل الاجتماعي، واعتماد مستوى موحد لجودة معايير الخدمة يضمن حقوق المتعاملين في الحصول على خدمات موثوقة، ويمنح الصدقية لموفّري هذه الخدمات.

وبيّن أن التعاون مع الجامعة البريطانية أسهم خلال السنوات الماضية في تطوير منهجية علمية للترخيص المهني باتت تؤتي أُكلها اليوم مع تزايد عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين لدى هيئة تنمية المجتمع.

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