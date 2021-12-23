الامارات | «الإنقاذ البري» ينفذ 7388 مهمة في دبي العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنقاذ البري» ينفذ 7388 مهمة في دبي العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للبحث والإنقاذ في شرطة دبي، المقدم خالد إبراهيم، إن قسم الإنقاذ البري نفذ 7388 مهمة إنقاذ خلال العام الجاري، وتدخل في 76 حادث حريق، و12 حادث سقوط، و26 حادث انحصار، وفتح أبواب 179 سيارة، و330 باب مسكن وشقة، و49 مصعداً، إضافة إلى تأمين 215 فعالية، ونقل 2003 مركبات خارج الشوارع، ونقل 2331 سيارة ودراجة لشبك الحجز، وأخرج 72 سيارة علقت في الرمال، ومهام أخرى.

وأكد إبراهيم أن فرق الإنقاذ البري تبقى على أهبة الاستعداد لحدوث أية حالات طارئة في مختلف المناطق والشوارع، ويعملون بنظام المناوبات، حرصاً على الاستجابة السريعة لإنقاذ الأرواح، لافتاً إلى أن رجال الإنقاذ يلتحقون طوال العام بدورات تدريبية للتعلم والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمعدات الحديثة في مجال الإنقاذ.

من جانبه، أفاد رئيس قسم الإنقاذ البري، المقدم عبدالله بيشوه، بأن القسم تعامل مع 124 حادثاً برياً، نتج عنه 49 إصابة بسيطة، و52 إصابة متوسطة، و49 إصابة بليغة، وتصدر شارع الشيخ محمد بن زايد قائمة أعلى الشوارع التي شهدت حوادث برية، بواقع 34 حادثاً، يليه شارع الإمارات بواقع 14 حادثاً، وشارع الشيخ زايد بواقع 13 حادثاً، في حين تصدرت الفترة المسائية بين الساعة الثانية عشر ظهراً والساعة السادسة مساءً، أكبر فترة وقوع حوادث بواقع 43 حادثاً.

وناشد بيشوه أفراد المجتمع عدم التجمهر في مواقع الحوادث على اختلاف أنواعها، وعدم التطفل على عمل المنقذين أو محاولة التدخل تفادياً لإعاقة عمل رجال الإنقاذ، خصوصاً أن كل دقيقة من شأنها أن تحدث فارقاً في إنقاذ الأرواح، داعياً الجمهور في حال تعرضهم لحوادث في البر إلى التواصل على رقم الطوارئ 999.

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