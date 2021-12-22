بليونير كلوب Billionaire Club NFT يزورمركز راشد



زار وفد يمثل Billionaire Club NFT ممثلاً بالسيد جوردان محمودي "شريك مؤسس" والسيد مصطفى الفيشاوي " شريك مؤسس" مركز راشد لاصحاب الهمم حيث كان في استقبالهما السيدة مريم عثمان الرئيس التنفيذي لمركز راشد لاصحاب الهمم

استمع الوفد خلال الزيارة والجولة لبرامج المركز واطلع على مشاريعه وانشطته وتجول في اروقته، ومن ثم اعلن عن استعداده لدعم طلاب المركز ورعاية الاحتفال الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي" ادارة حقوق الانسان" ومركز راشد لاصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان واصحاب الهمم والذي نظم في جناح موانيء دبي العالمية باكسبو 2020

جوردان محمودي اعلن عن سعادته بما تم تحقيقه في المركز من انجازات انسانية راقية تتماشى مع المعايير العالمية كما اعلن عن استعداده لنشر رسالة المركز من خلال اعضائه المنتشرين حول العالم والذين يقدر عددهم بـ 77,000 متعهدا ان يوصل رسالة المركز للاعضاء جميعا

اعرب مصطفى الفيشاوي من جهته عن سعادته الغامرة بتحقيق حلم راوده طوال حياته بانشاء مركز يخدم هذه الفئة من المجتمع، وقال ان زيارته حققت له الحلم بوجود مركز اماراتي الموقع، عالمي المستوى والخدمات والبرامج، متعهدا بدعم المركز ومواصلة المشوار قريباً من خلال مشاريع وبرامج تخدم طلاب المركز

السيدة مريم عثمان الرئيس التنفيذي لمركز راشد لاصحاب الهمم اعربت عن شكرها للنادي رعايته الحفل ودعم انشطة المركز وتبني تعليم عدد من الاطفال مؤكدة على اعجابها بفكرة النادي ونجاحه في ان يصل الى المستوى السابع حول العالم في مجال NFT وان يقف خلفه مجموعة من الشباب الواعد والطموح .