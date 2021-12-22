زار وفد يمثل Billionaire Club NFT ممثلاً بالسيد جوردان محمودي "شريك مؤسس" والسيد مصطفى الفيشاوي " شريك مؤسس" مركز راشد لاصحاب الهمم حيث كان في استقبالهما السيدة مريم عثمان الرئيس التنفيذي لمركز راشد لاصحاب الهمم
استمع الوفد خلال الزيارة والجولة لبرامج المركز واطلع على مشاريعه وانشطته وتجول في اروقته، ومن ثم اعلن عن استعداده لدعم طلاب المركز ورعاية الاحتفال الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي" ادارة حقوق الانسان" ومركز راشد لاصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان واصحاب الهمم والذي نظم في جناح موانيء دبي العالمية باكسبو 2020
جوردان محمودي اعلن عن سعادته بما تم تحقيقه في المركز من انجازات انسانية راقية تتماشى مع المعايير العالمية كما اعلن عن استعداده لنشر رسالة المركز من خلال اعضائه المنتشرين حول العالم والذين يقدر عددهم بـ 77,000 متعهدا ان يوصل رسالة المركز للاعضاء جميعا
اعرب مصطفى الفيشاوي من جهته عن سعادته الغامرة بتحقيق حلم راوده طوال حياته بانشاء مركز يخدم هذه الفئة من المجتمع، وقال ان زيارته حققت له الحلم بوجود مركز اماراتي الموقع، عالمي المستوى والخدمات والبرامج، متعهدا بدعم المركز ومواصلة المشوار قريباً من خلال مشاريع وبرامج تخدم طلاب المركز
السيدة مريم عثمان الرئيس التنفيذي لمركز راشد لاصحاب الهمم اعربت عن شكرها للنادي رعايته الحفل ودعم انشطة المركز وتبني تعليم عدد من الاطفال مؤكدة على اعجابها بفكرة النادي ونجاحه في ان يصل الى المستوى السابع حول العالم في مجال NFT وان يقف خلفه مجموعة من الشباب الواعد والطموح .
كانت هذه تفاصيل خبر بليونير كلوب Billionaire Club NFT يزورمركز راشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.