الامارات | «صحة» تفتتح وحدة سموم في «خليفة الطبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تفتتح وحدة سموم في «خليفة الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وحدة السموم، في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والتي ستوفر للمرضى خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة في هذا المجال.

ويعمل أخصائيو السموم في الوحدة على التشخيص والإدارة السريرية لحالات التسمّم والاضطرابات التي تُسببها السموم أو المواد الكيميائية ذات التأثير السلبي على الناس، إذ يشمل ذلك إدارة ومتابعة رعاية المرضى الذين يتعرضون لمبيدات الحشرات والآفات والمحروقات والمواد الكيميائية والتسمم بالنباتات، ولدغات الأفاعي والعقارب ولسعات الحشرات.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الطبية في «صحة»، الدكتور أنور سلّام، إن التسمم يُعد ظاهرة عالمية تتسبب في مشكلات صحية كبيرة، وتهدف «صحة» إلى إنشاء وحدة متخصّصة بالسموم تعتمد على منهج مثبت ومصمّم بصورة تلائم احتياجات كل مريض، وستضمن وحدة السموم الجديدة في مدينة الشيخ خليفة الطبية تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى الذين يعانون حالات التسمم أو يشتبه في إصابتهم بها، أو بالمشكلات المرتبطة بالسموم والمواد الكيميائية، إذ تحرص «صحة» على توفير رعاية صحية عالمية المستوى.

من جانبه أفاد الرئيس الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور أشرف محمد كامور، بأن مدينة الشيخ خليفة الطبية تقدم هذا التخصّص الجديد على مستوى دولة الإمارات، إذ ستعمل وحدة السموم في خليفة الطبية على مدار الساعة للحدّ من معدلات الإصابة بالأمراض وتحسين الرعاية الصحية، وتقليل مدة الإقامة في المستشفيات.

وأضاف أن وحدة السموم قدمت أخيراً الرعاية لمريض يعاني جرعة زائدة من الحديد، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتعافى وغادر المستشفى بعد 48 ساعة من دون أي مضاعفات.

وأوضح أنه تم إسعاف مريض آخر مصاب بتسمم حادّ إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث أجرى فريق قسم الطوارئ، الفحص الأولي للمريض بدعم من وحدة السموم، وتمت المعالجة الفورية للمريض اعتماداً على أحدث المناهج الطبية.

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