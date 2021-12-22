الامارات | شرطة عجمان تحدّث لوحات مركبات «تعليم قيادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تحدّث لوحات مركبات «تعليم قيادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، عن تحديث لوحات مركبات «تعليم قيادة السيارات» بإصدار لوحات جديدة للمركبات بتصميمها الجديد، ويتم استبدال اللوحات في مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين، وذلك ضمن إطار التطوير والتحديث على خدمات الشرطة.

وأفاد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، العقيد سلطان خليفة المهيري، بأن شرطة عجمان بدأت تبديل لوحات مركبات تعليم القيادة القديمة باللوحات الجديدة، وذلك بعد الاجتماع مع أصحاب معاهد مدارس تعليم القيادة والبالغ عددها 42 معهداً ومدرسة، حيث تم اعتماد وتدشين اللوحات الجديدة.

وأضاف أن شرطة عجمان تمنح أصحاب مدارس تعليم القيادة مهلة شهر لاستبدال لوحات «تعليم القيادة»، وذلك بالحضور إلى مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين في إمارة عجمان أو شركائها من مراكز الخدمة، مؤكداً على ضرورة إحضار اللوحات القديمة وتسليمها لاستلام اللوحات الجديدة، وذلك ضمن جهود الشرطة في التطوير والابتكار، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة.

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