الامارات | «تنفيذي الشارقة» يعتمد آلية الرقابة على المنتجات العضوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يعتمد آلية الرقابة على المنتجات العضوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، آلية الرقابة على المنتجات الزراعية العضوية ومتبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه في إمارة الشارقة.

وتهدف الآلية إلى تعزيز سلامة المنتجات الزراعية، وفقاً لأفضل المواصفات، وتعزيز الوعي لدى المزارعين، والحد من الممارسات الخطأ التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة، وتقليل جودة المنتجات الزراعة العضوية.

كما وجه المجلس بزيادة الحملات التوعوية للمزارعين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأهيل الكوادر البشرية بالمهارات اللازمة، ومواكبتها أحدث أنظمة التفتيش والرقابة في مدن ومناطق الإمارة.

واعتمد المجلس مشروع مرسوم أميري بشأن تنظيم نادي الشارقة للسيارات القديمة، ومشروع مرسوم أميري بشأن تنظيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وذلك بهدف تطوير البنية التشريعية للقطاع الرياضي، ومواكبةً للتطور الذي تشهده مختلف الرياضات في إمارة الشارقة، والتوسع الذي تشهده في كل جوانبها الإدارية والفنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news