الامارات | نصيحة طبية.. ما أبرز طرق الوقاية من مرض السكري؟

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. ما أبرز طرق الوقاية من مرض السكري؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ يجيب أخصائي طب المجتمع، المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش، بأن أبرز طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكري تبدأ في مرحلة ما قبل الولادة، من خلال جمع معلومات صحية تفصيلية عن الوالدين، تتضمن التاريخ المرضي لهما، ليكونا على علم بمدى احتمالية إصابة الطفل بالسكري.

وتابع أن «الفحوص والتحاليل الدورية من خلال زيارة طبيب الأسرة تعتبر من أهم الإجراءات الوقائية التي يجب أن يتبعها كل أفراد المجتمع»، مشيراً إلى أن السكري قد يكتشف بالمصادفة، حيث يمكن أن يصيب بعض الأشخاص دون أعراض ظاهرة.

وأضاف أنه من الضروري للوقاية من مرض السكري الابتعاد عن الوجبات السريعة المشبعة بالدهون، والتركيز على نظام غذائي قائم على الخضراوات والفاكهة، فضلاً عن ممارسة الرياضة باستمرار.

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