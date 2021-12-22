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الامارات | نصيحة طبية.. ما أبرز طرق الوقاية من مرض السكري؟

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إعداد: وجيه السباعي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ يجيب أخصائي طب المجتمع، المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش، بأن أبرز طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكري تبدأ في مرحلة ما قبل الولادة، من خلال جمع معلومات صحية تفصيلية عن الوالدين، تتضمن التاريخ المرضي لهما، ليكونا على علم بمدى احتمالية إصابة الطفل بالسكري.

وتابع أن «الفحوص والتحاليل الدورية من خلال زيارة طبيب الأسرة تعتبر من أهم الإجراءات الوقائية التي يجب أن يتبعها كل أفراد المجتمع»، مشيراً إلى أن السكري قد يكتشف بالمصادفة، حيث يمكن أن يصيب بعض الأشخاص دون أعراض ظاهرة.

وأضاف أنه من الضروري للوقاية من مرض السكري الابتعاد عن الوجبات السريعة المشبعة بالدهون، والتركيز على نظام غذائي قائم على الخضراوات والفاكهة، فضلاً عن ممارسة باستمرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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