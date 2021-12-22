الامارات | إطلاق قمر اصطناعي إماراتي - بحريني إلى محطة الفضاء الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قمر اصطناعي إماراتي - بحريني إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة خليفة للعلوم، نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي - البحريني المشترك «ضوء 1»، ثمرة التعاون بين وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة نيويورك أبوظبي، والذي يحمله صاروخ «فالكون 9» على متن رحلة SpaceX CRS-24 إلى محطة الفضاء الدولية، وسيتم التحكم فيه وإيصاله إلى مداره تحت إشراف وكالة الفضاء اليابانية.

ويعد «ضوء 1»، ‬ثمرة‭ ‬للتعاون بين‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويترجم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفضائي‭ ‬المشترك‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومستوى‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭.‬

ويعتبر «ضوء 1» من‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر ‭ ‬‮ (‬النانو‭ ‬مترية‮)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تصميمه‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الأكبر‭ ‬حجماً‭ ،‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬المكعبة ‭ ‬‮«‬كيبوسات‮»، ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬وحدات،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬3U‭ ‬CubeSat‭.‬

وتم‭ ‬تصميم‭ ‬وبناء‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي «ضوء 1» بأيدي ‬وكفاءات‭ ‬إماراتية وبحرينية من مختلف التخصصات‭ ‬الهندسية،‭ ‬وعمل‭ ‬الفريق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬المشروع‭ ‬بمختبرات‭ ‬الفضاء‭ ‬في الإمارات، فيما يتكون الفريق‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬تصميم‭ ‬وبناء «ضوء 1» من 23 طالباً‭ ‬جامعياً، ‭‬بينهم ‭ ‬‬14 ‬طالباً‭ ‬إماراتيين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬خليفة‭ ‬وجامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬أبوظبي، وتسعة ‬طلاب‭ ‬بحرينيين.

وعند‭ ‬وصول «ضوء 1» ‭‬إلى‭ ‬مداره‭ ‬حول‭ ‬الأرض،‭ ‬سيتولى رصد ‬ودراسة‭ ‬انبعاثات‭ ‬أشعة‭ ‬غاما‭ ‬الأرضية‭ ،‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬العواصف‭ ‬الرعدية‭ ‬والسحب‭ ‬الركامية،‭ ‬وستكون‭ ‬البيانات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬سيجمعها‭ ‬متاحة‭ ‬لأغراض‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬العلمية،‭ ‬ويمكن‭ ‬لهذه‭ ‬البيانات‭ ‬العلمية‭ ‬القيمة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مرجعاً‭ ‬لأبحاث‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬نفسه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬دراستها‭ ‬مع‭ ‬مراكز‭ ‬أبحاث‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

جدير بالذكر أن «ضوء 1» يعد ثمرة للتعاون ‬بين‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويترجم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفضائي‭ ‬المشترك‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومستوى‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭.‬

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