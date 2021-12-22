الامارات | «الإمارات تبتكر 2022» ينطلق في فبراير المقبل بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات تبتكر 2022» ينطلق في فبراير المقبل بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة دولة الإمارات تنظيم فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، خلال فبراير المقبل، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، في الحدث الوطني الهادف لترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية، يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك، خلال اجتماع ضم مسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، استعرض الجهود لإطلاق «الإمارات تبتكر 2022»، وأبرز محاور الدورة الحالية، وسبل تطوير هذه المبادرة الوطنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية فيها، وتنسيق الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان أفضل تنظيم لها، وتسهيل تسجيل مشاركات الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والتي يمكن الاطلاع عليها، والتعرف إلى أجندتها عبر الموقع الإلكتروني: www.uaeinnovates.gov.ae.

وسيشهد «الإمارات تبتكر 2022»، تنظيم فعاليات ومبادرات مبتكرة طوال شهر فبراير على مستوى الدولة، لتشارك فيها الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وإطلاق برامج جديدة، وورش عمل متخصصة، وجلسات تفاعلية تعزز ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم إنجازات الدورة الماضية، للاستفادة منها والبناء عليها، بما يسهم في تحقيق أهداف هذا الحدث الحكومي المجتمعي الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في دولة الإمارات.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الشراكات مع كل المؤسسات وشرائح المجتمع والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في تنظيم وتنفيذ مبادرات متميزة تعزز مفاهيم وثقافة الابتكار، وتحفز الأفراد والجهات على تكثيف الجهود وتصميم الأفكار الكفيلة بمواجهة مختلف التحديات.

كما ناقش المجتمعون عدداً من المبادرات المبتكرة، التي سيتم الإعلان عنها هذا العام، من خلال إطلاق مجلس الشباب للابتكار الحكومي الذي يعمل على التنسيق بين مجالس الشباب المحلية ومجلس شباب الإمارات، وتعزيز ثقافة الابتكار الحكومي وتعميمها.

وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، أن حكومة الإمارات تتبنى استراتيجيات ومبادرات حكومية شاملة، تقوم على تعزيز ثقافة الابتكار وترسيخه ممارسة مجتمعية يومية، بما يسهم في إشراك مجتمع دولة الإمارات في تصميم وتطوير مشاريع تحولية كبرى، تدعم الرؤى الحكومية للخمسين الجديدة من عمر دولة الإمارات. وقالت إن قيادة دولة الإمارات تركز في توجهاتها المستقبلية التي تتضمنها وثيقة المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، على أهمية تعزيز رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية التي تسهم في تعزيز التفوق العلمي والتقني لدولة الإمارات، وتعزيز الابتكار الحكومي الهادف لإحداث حراك مجتمعي شامل.

وتبني فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» على النجاح الكبير الذي حققه شهر الإمارات للابتكار خلال دوراته السابقة، والمشاركات الواسعة التي شهدها خلال عام 2021، حيث تشهد فعاليات هذا العام إطلاق النسخة الثانية من جائزة الإمارات تبتكر، لتعزيز المشاركات المجتمعية والمؤسسية، والعديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها على مستوى دولة الإمارات بمشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات المتميزة من القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد التعليمية في الدولة.

وتضمنت فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» التي نظمت بالاعتماد على نموذج جمع بين الجلسات الحوارية الواقعية، والفعاليات الافتراضية التي عرضت عبر منصة رقمية في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وتكريم المشاركين من مختلف إمارات الدولة في جائزة الإمارات تبتكر 2021، التي هدفت للاحتفاء بأفضل المبادرات المبتكرة التي طبّقتها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعكست الجائزة التي تلقت أكثر من 200 مشروع من الجهات الحكومية، وتم تكريم تسعة مشروعات منها، اختيرت بناءً على أربعة معايير رئيسة تركز على الحداثة، وقابلية التكرار في مختلف المجالات، والأثر الإيجابي في المجتمع وسرعة التطبيق، توجهات حكومة دولة الإمارات في دعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها، وتحفيز أصحاب الأفكار والمبتكرين على تطوير المشاريع والمبادرات المبتكرة، الهادفة لتحسين حياة أفراد المجتمع.

وشملت الجائزة ست فئات رئيسة تحتفي بالابتكارات الحكومية، التي أسهم تطبيقها في تعزيز استمرارية الأعمال، والاقتصاد الوطني، والتعليم ومختلف القطاعات، وتضم أفضل استخدام للموارد، وتحقيق الريادة الرقمية، وابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية، وخدمات مجتمعية مبتكرة، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات، وأفضل آلية عمل عن بُعد.

• مناقشة مبادرات مبتكرة يتم الإعلان عنها العام الجاري، من خلال إطلاق مجلس الشباب للابتكار الحكومي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news