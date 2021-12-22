الامارات | تعديل إجراءات التصدي لـ «كوفيد-19» في الحكومة الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل إجراءات التصدي لـ «كوفيد-19» في الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً موجهاً إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية، عدّلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد-19» على مستوى الحكومة الاتحادية، في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشياً مع توجهات حكومة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كل إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من الثالث من يناير 2022.

وأهابت الهيئة بالوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها 21 لسنة 2021، بحيث يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح «كوفيد- 19» معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبري (PCR) كل 14 يوماً، لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

أما فئة الموظفين أو المراجعين المستثناة من التطعيم، فيسمح لها بدخول الجهات الاتحادية، شريطة أن تظهر صفتها في تطبيق الحصن باللون الأخضر، على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري (PCR) كل سبعة أيام، لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

وفيما يخص المراجعين من الأطفال دون سن 16 عاماً، وتظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أية فحوص مخبرية.

أما الموظفون أو المراجعون غير المطعمين، فيمنع دخولهم الجهات الاتحادية، وكذلك الأشخاص الذين تظهر صفتهم باللون الرمادي في تطبيق الحصن، نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري (PCR) الخاص بهم.

ودعت الهيئة موظفي الحكومة الاتحادية للاستفادة من خدمة فحص «كوفيد- 19» المجانية التي توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال تطبيق «شفاء»، أو الرابط الإلكتروني لخدمة فحص «كوفيد- 19» المجانية، التي توفرها الوزارة https://2u.pw/ewLUT.

وحثت كل الجهات الاتحادية على ضرورة مراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والإجراءات اللازمة التي تم تعميمها سابقاً، بشأن حوكمة إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد -19»، وآلية تسجيل المصابين والمخالطين ومتلقي التطعيم، ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، والاستفادة من الدليل الاسترشادي للتعامل مع الموظفين المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بأعراض فيروس «كوفيد - 19» في مقار العمل في الجهات الاتحادية.

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