الامارات | شرطة أبوظبي تطلق المرحلة الأولى لمنصة التدريب الرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق المرحلة الأولى لمنصة التدريب الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية المرحلة الأولى لمشروع المنصة التدريبية الرقمية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي (E-Learning) بالتعاون مع مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة وبالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث «عنكبوت».

وبحث مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، مراحل المشروع مع مدير ونائب الرئيس التنفيذي للجامعة، الدكتور عارف سلطان الحمادي، والرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت)، فاهم النعيمي.

وقال الحمادي إن شبكة «عنكبوت» ستوظف إمكانياتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التكنولوجيا لتطوير منظومة تدريبية رقمية متكاملة تسهم في تحقيق أهداف المنظومة التدريبية في شرطة أبوظبي.

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