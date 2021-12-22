الامارات | «التقنية» تموّل 62 مشروعاً بحثياً بـ 3 ملايين درهم وتخرّج 138 شركة ناشئة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التقنية» تموّل 62 مشروعاً بحثياً بـ 3 ملايين درهم وتخرّج 138 شركة ناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت كليات التقنية العليا في تخريج 138 شركة ناشئة، 36 منها حصلت على رخص تجارية تزاول نشاطها التجاري في سوق العمل، بإدارة 520 طالباً وطالبة، وموّلت 62 مشروعاً بحثياً مع مؤسسات صناعية بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين درهم.

وقال مدير مجمع كليات التقنية العليا، البروفيسور عبداللطيف الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الكليات اعتمدت العام الدراسي الجاري تمويل 62 مشروعاً بحثياً، بالتعاون مع مؤسسات صناعية في مجالات حيوية بقيمة إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين درهم، في مجالات بحثية عدة، هي: 13 مشروعاً بحثية في مجال الصحة، وستة مشروعات في مجال الطاقة المتجددة، وثلاثة مشروعات في مجال المياه، و11 مشروعاً في مجال تقنية المعلومات، ومشروع في مجال النقل والمواصلات، و28 مشروعاً في مجال التعليم.

وأشار إلى أن الكليات عملت ضمن المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة، ومن خلال برنامج «تطوير الشركات الناشئة»، على تحويل مشروعات وأفكار الطلبة المبتكرة إلى شركات ناشئة، وخرّجت الدفعة الأولى، أخيراً، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف الشامسي أن الكليات منحت أكثر من 12 ألفاً و400 شهادة مهنية احترافية عالمية، حصل عليها طلبتها حتى الآن، بعد أن تمكنت من ربط مناهجها من مختلف التخصصات بالشهادات الاحترافية العالمية المتخصصة، كما تمكن أكثر من 3000 طالب وطالبة من الحصول على شهادة في البرمجة، معتمدة من وزارة الذكاء الاصطناعي، ضمن مبادرة مليون مبرمج عربي.

وأعلنت الكليات، أمس، من موقع «إكسبو2020 دبي» إنجازاتها لعام 2021 على الجانبين الأكاديمي والإداري، وعلى المستويين المحلي والعالمي، وشملت الإنجازات أبرز ما تحقق من نتائج وفق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة التي تستهدف إعداد كفاءات كقادة فنيين في تخصصاتهم، بما يتمتعون به من مهارات المستقبل، وتمكين الطلبة من أن يصبحوا رواد أعمال وأصحاب شركات ناشئة، بما يجعلهم قادرين على صناعة فرصهم الوظيفية لا انتظارها، إضافة إلى الهدف الرامي للعب دور فعال في مجال البحوث التطبيقية المرتبطة بالقطاعات الحيوية واحتياجاتها من حلول وابتكارات لمواجهة التحديات، وتحقيق التطوير والجودة في الأداء.

وجاء إعلان الإنجازات عبر فيديو بعنوان «تحدي الدقيقتين»، الذي تطلقه الكليات للعام الثالث على التوالي، يعلن من خلاله مدير مجمع كليات التقنية العليا، البروفيسور عبداللطيف الشامسي، أبرز ما حققته الكليات خلال عام 2021.

وأوضح الشماسي أن «تحدي الدقيقتين» أصبح نشاطاً سنوياً للكليات، يوثق إنجازاتها التي حققتها خلال عام كامل، ويعكس جهود فريق عمل الكليات في تحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية للكليات، والتي تتماشى مع الرؤى والطموحات الوطنية في إعداد الكفاءات للمستقبل، مشيراً إلى أن إعلان الإنجازات هذا العام تميزه بكونه تم من موقع «إكسبو2020 دبي»، هذا الحدث العالمي الرائد الذي يجسّد واحداً من الإنجازات التاريخية للدولة، والذي نفخر به جميعاً، ونسعد بأن يكون دائماً حافزاً ورمزاً للريادة والتميز.

وذكر الشامسي أن الكليات بجهود فريق عملها تمكنت من تحقيق عدة إنجازات عام 2021، أبرزها أن الكليات كانت سباقة في الاحتفاء بخريج دفعة عام 2021 «صناع المستقبل»، البالغ عددهم 4000 خريج وخريجة، على مدار أربعة أيام، في احتفالات أقيمت صباحاً ومساء، واستقطبت أكثر من 20 ألفاً من أولياء أمور الطلبة.

وأوضح أن برنامج العمل التطوعي في الكليات وتطوره سنوياً أصبح جزءاً من ثقافة وسلوك الطلبة اليومي، وتمكن نحو 30 ألف طالب وطالبة من إنجاز أكثر من مليوني ساعة عمل تطوعية، منذ إطلاق البرنامج في عام 2017 حتى اليوم، وحاز البرنامج جائزة خليفة التربوية لعام 2021.

وأضاف أن من بين الإنجازات التي حققتها الكليات في عام 2021، نجاحها في تطبيق نموذج متكامل للتعليم الهجين، الذي يدرس فيه اليوم نحو 23 ألف طالب وطالبة على مستوى الكليات، بحيث يراعي هذا النموذج متطلبات التعليم التطبيقي، واحتياجات الطلبة من التدريب والممارسة وفق تخصصاتهم.

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