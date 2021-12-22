الامارات | «الشارقة للتعليم الخاص» تحدد 4 إجراءات لتطبيق نظام 3 أيام عطلة أسبوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم الخاص» تحدد 4 إجراءات لتطبيق نظام 3 أيام عطلة أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة التعليم الخاص بالشارقة، أربعة إجراءات لآلية تطبيق نظام العطلة الأسبوعية للمدارس الخاصة في الإمارة، وأتاحت المجال لكل مدرسة لتحديد الإجراء المناسب لها لتطبقه.

وأفادت الهيئة في تعميم أصدرته ووزعته على المدارس أمس، بأنه يحق للمدارس الخاصة في إمارة الشارقة تطبيق أحد أو عدد من الإجراءات المحددة، حسب ما تراه مناسباً لتعديل جداولها الزمنية وأوقات العمل بها بما يتناسب مع خصوصيتها ومتطلبات مناهجها الدراسية.

وذكر التعميم الإجراءات الأربعة، وهي أولاً يحق للمدارس الخاصة في إمارة الشارقة زيادة مدة اليوم الدراسي وتعديل جداولها الدراسية ومدة الحصة كما تراه مناسباً، وبما يحقق متطلبات المنهج الدراسي المتبع وبدون تقليل عدد الحصص المقررة لكل مادة دراسية، والإجراء الثاني: يحق للمدارس الخاصة إضافة ثلاث ساعات أسبوعياً كحد أقصى بتطبيق نظام التعلم عن بعد، بعد نهاية اليوم الدراسي بما يتناسب مع أهداف ومتطلبات المنهاج الدراسي.

أما الإجراء الثالث: فيحق للمدارس الخاصة زيادة أسبوع عمل بحد أقصى على عدد أيام السنة الأكاديمية الجارية، إما من خلال تحويل أسبوع الإجازة المرن الممنوح للمدارس في التقويم المدرسي المعتمد، إلى أيام دراسية، أو تمديد السنة الدراسية الحالية لمدة أسبوع عمل إضافي قبل بدء الإجازة الصيفية.

وتلتزم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم من خلال الاجراء الرابع بالجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة بشأن التقييم والامتحانات فقط، ويحق لها تطبيق ما يتناسب من الإجراءات المذكورة لتعديل جداولها الدراسية.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات المحددة جاءت بعد الاجتماع والتشاور مع ممثلي المدارس الخاصة في الشارقة، والاطلاع على متطلبات المناهج الدراسية المختلفة، وآلية تطبيق العمل بنظام الأربعة أيام أسبوعياً، ولضمان انتقال سلس خلال العام الدراسي الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news