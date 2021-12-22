الامارات | نبضات.. اسأل طبيبك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ ما أبرز الجراحات التجميلية للوجه؟ ومتى يلجأ إليها الإنسان؟ وهل يُنصح بإجرائها في عمر محدد؟

(س.م) ■ دبي

■ يجيب أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الأكاديمية الأميركية لجراحة التجميل، الدكتور رامي حيدر، قائلاً إن الطب حالياً يتجه إلى ما يسمى بالطب التحفظي لتفادي العمليات، ومحاولة علاج المشكلة دون استخدام الجراحة.

وتابع أن أبرز التدخلات التجميلية تتركز في عملية شد البشرة وشد الجلد، وتكون عن طريق الحقن، وإنما التدخل الجراحي يتركز على الجراحة التقليدية مثل جراحة الجفون وشد الجفون العلوية، وشد الوجه أو الرقبة أو شفط الدهون، ولا يوجد عمر محدد لإجراء مثل هذه الجراحات، حيث تعامل كل حالة حسب ظروفها الخاصة.

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