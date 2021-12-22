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الامارات | السبت عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، وذلك بناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي في دبي الذي يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2022.

وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، ودول العالم كافة، بهذه المناسبة داعية الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.

• يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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