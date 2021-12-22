الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصومات

طرحت إدارات مدارس خاصة في عجمان عروض تسهيلات لذوي الطلبة، تشمل خصومات تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المصروفات الدراسية عند تقليل عدد دفعات السداد، ما حفز عدداً من أولياء الأمور على الإقبال على تلك العروض، للاستفادة من نسب التخفيض.

مواقع

استغرب مستهلكون عند تسلمهم منتجات ملابس طلبوا شراءها من أحد مواقع التجارة الإلكترونية، سوء الخامات المصنّعة منها تلك الملابس، كما تبيّن لهم أن بعض المنتجات التي عرضت بتخفيضات تحت أسماء علامات تجارية شهيرة، تبدو مقلّدة، مع سوء حالة خاماتها مقارنة بالمنتجات المماثلة المتداولة في الأسواق.

توسعة

أشاد مرتادو حديقة الجرف في عجمان، بعمليات التوسعة والتطوير التي أجريت على الحديقة، والتي شملت مساحات لرياضة المشي، لافتين إلى أن التوسعة جاءت قبيل موسم الشتاء، الذي يشهد نمواً في الإقبال على الحديقة، ما أتاح للأسر الاستفادة من المرافق التي شملتها التوسعة.

مماطلة

اشتكى مستهلكون مماطلة بعض الشركات التي تمارس أنشطة لتجارة الملابس الجاهزة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في عمليات رد أو استبدال السلع المبيعة عند عدم ملاءمة القياسات أو وجود عيوب في المنتج، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على تلك الشركات.

ملخصات

أثنى ذوو طلبة على تداول ملخصات عدد من المواد العلمية المخصصة للصفين العاشر والتاسع بين الطلبة قبيل اختبارات نصف العام، معتبرين أنها تتيح للطلاب القدرة على فهم المواد بشكل أسهل، بجانب أسلوب المذاكرة التقليدية من الكتب.

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