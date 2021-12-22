الامارات | برنامج أبحاث علوم الفضاء يفتح باب التسجيل في النسخة الـ 8

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج أبحاث علوم الفضاء يفتح باب التسجيل في النسخة الـ 8 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مركز محمد بن راشد للفضاء، الطلاب الإماراتيين للتسجيل في النسخة الثامنة من برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين لعام 2022، ويقدّم البرنامج فرصة لإجراء البحوث في أحد المختبرات والمراكز العلمية الستة الرائدة الموجودة في كل من دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة الإماراتيين المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بتجربة عملية في البحث العلمي في مجال الفضا.

ويخوض الطلاب التجربة البحثية الصيفية التي تمتدّ لفترة شهرَين، بإشراف وتوجيه الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» ونخبة من العلماء الدوليين من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وذلك في مركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات في العين، ومختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو- بولدر، ومختبر علوم الفضاء في جامعة كاليفورنيا- بيركلي، وجامعة شمال أريزونا- فلاغستاف، ومختبر الأرصاد الجوية الديناميكية في جامعة السوربون- باريس.

وقال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، عمران شرف، إن برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين، يقدم فرصة جيدة للطلبة لبناء قدراتهم وصقل مواهبهم في المجالات العلمية المرتبطة بالفضاء، كما يعد حافزاً قويًا للطلاب من أبناء الدولة للاهتمام بعلوم الفضاء، من خلال استفادتهم من خبرات عدد من الخبراء والمختصين، كونه يجمع بين علماء متخصصين من كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا، لتدريب وتطوير وتبادل المعرفة مع الطلاب الموهوبين.

ومن جانبها، أكدت نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للشؤون العلمية، المهندسة حصة المطروشي، أن تمكين الجيل المقبل من المواهب من خلال بناء القدرات العلمية والتقنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يحتل مكانة مهمة ضمن جهود بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

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