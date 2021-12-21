الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | فحص PCR لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي كل 7 أيام

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص PCR لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي كل 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أنه بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، دائرة الإسناد الحكومي تعتمد إلزامية فحوصات مسحة الأنف (PCR) لجميع موظفي الجهات والشركات الحكومية في الإمارة لتصبح كل 7 أيام اعتباراً من الأحد 26 ديسمبر 2021.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا