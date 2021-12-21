الامارات | فحص PCR لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي كل 7 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص PCR لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي كل 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أنه بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، دائرة الإسناد الحكومي تعتمد إلزامية فحوصات مسحة الأنف (PCR) لجميع موظفي الجهات والشركات الحكومية في الإمارة لتصبح كل 7 أيام اعتباراً من الأحد 26 ديسمبر 2021.

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