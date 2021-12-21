الامارات | "حتا".. كتاب جديد يرصد قصة حياة مدينة

شكرا لقرائتكم خبر عن "حتا".. كتاب جديد يرصد قصة حياة مدينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة "أمس الإثنين بإطلاق كتاب تراثي جديد يوثق للتراث الإماراتي والحياة في مدينة حتا للمؤلف والباحث الإماراتي جمعة خليفة بن ثالث.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في قرية حتا التراثية بحضور الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة/ هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وعدد من أهالي حتا.

شراكة ممتدة

ويعد كتاب " حتا" الإصدار التراثي الحادي عشر ضمن شراكة ممتدة بين "جمعية الإمارات للغوص" و "هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي" على مدى عشرة سنوات متواصلة من أجل توثيق التراث الإماراتي في مختلف المجالات.

خطة تنموية

وقال الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:" يمتزج الماضي بالحاضر في قلب منطقة حتّا، ليرسما معاً ملامح مستقبل واعد في المنطقة التي تشكل مصدر إلهام حقيقي لكل الطامحين إلى التواصل الإيجابي مع الطبيعة والتعلم منها".

ولفت إلى أن الإصدار التراثي حول مدينة حتا يواكب الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتّا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2016 م انطلاقاً من المكانة المميزة لمنطقة حتا، كنقطة جذب سياحي ومركز اقتصادي مؤثر، تتضافر من أجله الجهود لتعزيز إمكاناته في كافة القطاعات الاجتماعية والثقافية".

وأضاف:" يسعدنا إطلاق هذا الإصدار الذي يوثق للتراث الإماراتي، آملين أن يكون محفزاً للأجيال الناشئة ولمجتمعنا ولكل المهتمين بشؤون التراث من أجل بناء وتوطيد جسور المحبة مع الطبيعة، وإتاحة الفرص أمام طلبتنا للتعلّم من الطبيعة والاستفادة من ثرائها في صقل مهاراتهم في رحلتهم مع التعليم والحياة".

محتوى ثقافي

من جانبها، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" خلال الحفل: "نلتزم في دبي للثقافة بتشجيع المجتمع المحلي على إبداع المحتوى الثقافي الأصيل الذي يوثق تاريخ وتراث الإمارة ويسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة للثقافة على مستوى المنطقة. ففي حتّا، تتضافر مفردات الماضي العريق من التراث والآثار التاريخية مع المناخ المعتدل والطبيعة الخلابة وطيبة أهلها وكرمهم، ما يجعلها وجهة سياحية قادرة على تقديم تجارب متنوعة وترفيهية. كتاب "حتا" يلتقط جوهر هذه المنطقة الحيوية، ويسعدنا أن نحتفي بإطلاقه مع شركائنا في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ليكون سجلاً يحفظ تراث مجتمع حتا الثقافي ويعزز المضمون الثقافي للإمارة، وهو ما يتناغم مع رسالتنا في صون التراث الإماراتي والاحتفاء به كمصدر ومرجع للأجيال القادمة".

منهجية بحثية

وفي سياق متصل، قال مؤلف الكتاب الباحث الإماراتي جمعة بن ثالث خلال الحفل: حافظت منطقة حتا على مكانتها التاريخية كشاهد على تراث حضاري واجتماعي غني وبيئة طبيعية خلابة، كما أن العادات والتقاليد راسخة وتتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، والأسر عريقة متمسكة بالعادات والتقاليد العروبية الأصيلة".

وأضاف: " ظهر جلياً الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتنمية المنطقة على مدى حقب تاريخية متتابعة، والتي حرصت على أن تحتفظ المنطقة بطابعها التاريخي وهويتها التي تعكس روعة الطبيعة، لافتاً إلى أنه تم إعداد الكتاب بطريقة علمية بحثية تطلبت جمع المعلومات والحقائق التاريخية لتصل إلى مجتمعنا وأبنائنا من مصادرها، فضلاً عن جمع المفردات التراثية الواردة به من مصادر موثوقة ومتنوعة وتمّت مطابقتها مشافهة مع نخبة من الأجداد والآباء والأمهات، بالإضافة إلى مطابقتها كتابة ولفظاً على حد سواء، متوجهاً بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح الكتاب، والمساهمة في توثيق التراث الإماراتي ليكون بين يدي الأجيال الناشئة".

ويأتي الكتاب في ثمانية أبواب و 286 صفحة تغطي طيف متنوع من الجوانب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة حتا، وأشهر معالم المنطقة، وأسماء القرى في مدينة حتا، وقصة أول محل في حتا (بقالة) في حتا لصاحبه غلوم، والحياة الزراعية في حتا، والفصول الموسمية في حتا، ومصادر المياه والأودية والشعاب، وأهم الجبال وأشهرها، والمساجد وأقدم وقف في الإمارات، والقرية التراثية في حتا، والنباتات الموسمية وأنواع النخيل في مدينة حتا، والمهن والحرف اليدوية، والخدمات العامة، والوثائق والمبيعات، والمواقع المهمة في مدينة حتا.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الرقمية من الكتاب من خلال الموقع الرسمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي من خلال زيارة هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news