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الامارات | اعتماد المرور الأخضر لدخول الدوائر المحلية بأم القيوين

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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد المرور الأخضر لدخول الدوائر المحلية بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 ديسمبر 2021

 اعتمد فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة أم القيوين وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي بالإمارة تطبيق المرور الأخضر لدخول جميع الدوائر المحلية ابتداء من 3 يناير 2022 .

ويسمح بدخول الدوائر المحلية في الإمارة للمطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم في حال إجرائهم فحص PCR والأطفال دون 16 عاما

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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