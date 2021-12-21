الامارات | اعتماد المرور الأخضر لدخول الدوائر المحلية بأم القيوين

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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد المرور الأخضر لدخول الدوائر المحلية بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 ديسمبر 2021
اعتمد فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة أم القيوين وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي بالإمارة تطبيق المرور الأخضر لدخول جميع الدوائر المحلية ابتداء من 3 يناير 2022 .
ويسمح بدخول الدوائر المحلية في الإمارة للمطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم في حال إجرائهم فحص PCR والأطفال دون 16 عاما
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