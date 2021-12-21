الامارات | اعتماد المرور الأخضر لدخول الدوائر المحلية بأم القيوين

ويسمح بدخول الدوائر المحلية في الإمارة للمطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم في حال إجرائهم فحص PCR والأطفال دون 16 عاما

اعتمد فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة أم القيوين وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي بالإمارة تطبيق المرور الأخضر لدخول جميع الدوائر المحلية ابتداء من 3 يناير 2022 .

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية