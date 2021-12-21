الامارات | "التقنية" تموّل 62 مشروعاً بحثياً بـ3 ملايين درهم وتخرّج 138 شركة ناشئة

شكرا لقرائتكم خبر عن "التقنية" تموّل 62 مشروعاً بحثياً بـ3 ملايين درهم وتخرّج 138 شركة ناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرّجت كليات التقنية العليا 138 شركة ناشئة، 36 منها حصلت على رخص تجارية يزاولون نشاطهم التجاري في سوق العمل، بإدارة 520 طالباً وطالبة، وموّلت الكليات 62 مشروعاً بحثياً مع مؤسسات صناعية بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين درهم. وتفصيلاً؛ وقال مدير مجمع كليات التقنية العليا، البروفيسور عبداللطيف الشامسي، لـ"الإمارات اليوم": "إن الكليات اعتمدت العام الدراسي الجاري تمويل 62 مشروعاً بحثياً بالتعاون مع مؤسسات صناعية في مجالات حيوية بقيمة، إجمالية تجاوزت ثلاثة مليون درهم، وذلك في مجالات بحثية عدة، هي 13 مشروعاً بحثية في مجال الصحة، وستة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، وثلاثة مشاريع في مجال المياه، و11 مشروعاً في مجال تقنية المعلومات، ومشروع في مجال النقل والمواصلات، و28 مشروعاً في مجال التعليم". وأشار إلى أن الكليات عملت ضمن المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة ومن خلال برنامج "تطوير الشركات الناشئة"، على تحويل مشاريع وأفكار الطلبة المبتكرة إلى شركات ناشئة، وخرّجت الدفعة الأولى، أخيراً، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأضاف الشامسي: "إن الكليات منحت أكثر من 12400 شهادة مهنية احترافية عالمية حصل عليها طلبتها حتى الآن وذلك بعد أن تمكنت من ربط مناهجها من مختلف التخصصات بالشهادات الاحترافية العالمية المتخصصة، كما تمكن أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من الحصول على شهادة في البرمجة معتمدة من وزارة الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة مليون مبرمج عربي". وأعلنت الكليات، أمس، من موقع "إكسبو2020 دبي" إنجازاتها للعام 2021 على الجانبين الأكاديمي والإداري وعلى المستويين المحلي والعالمي، وشملت الإنجازات أبرز ما تحقق من نتائج وفق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة التي تستهدف إعداد كفاءات كقادة فنيين في تخصصاتهم بما يتمتعون به من مهارات المستقبل، وتمكين الطلبة من أن يصبحوا رواد أعمال واصحاب شركات ناشئة بما يجعلهم قادرين على صناعة فرصهم الوظيفية لا انتظارها، بالإضافة الى الهدف الرامي للعب دور فعال في مجال البحوث التطبيقية المرتبطة بالقطاعات الحيوية واحتياجاتها من حلول وابتكارات لمواجهة التحديات وتحقيق التطوير والجودة في الأداء. وجاء إعلان الإنجازات عبر فيديو بعنوان "تحدي الدقيقتين" الذي تطلقه الكليات للعام الثالث على التوالي يعلن من خلاله مدير مجمع كليات التقنية العليا، البروفيسور عبداللطيف الشامسي أبرز ما حققته الكليات خلال العام 2021 ونحن نستعد لدخول عام جديد 2022. وأوضح أن "تحدي الدقيقتين" أصبح نشاط سنوي للكليات يوثق إنجازاتها التي حققتها خلال عام كامل، ويعكس جهود فريق عمل الكليات في تحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية للكليات والتي تتماشى مع الرؤى والطموحات الوطنية في إعداد الكفاءات للمستقبل، مشيراً الى أن إعلان الانجازات هذا العام تميزه بكونه تم من موقع اكسبو2020، هذا الحدث العالمي الرائد الذي يجسد واحد من الانجازات التاريخية للدولة والذي نفخر به جميعاً ونسعد بأن يكون دائما حافزاً ورمزاً للريادة والتميز. وذكر الشامسي أن الكليات بجهود فريق عملها تمكنت من تحقيق عدة إنجازات العام 2021 أبرزها أن الكليات كانت سباقة في الاحتفاء بخريجي دفعة العام 2021 "صناع المستقبل" من موقع "إكسبو 2020 دبي"، والبالغ عددهم أربعة آلاف خريج وخريجة وذلك على مدار أربعة أيام في احتفالات أقيمت صباحاً ومساء واستقطبت أكثر من 20 ألف من أولياء أمور الطلبة، وحازت زخماً مجتمعياً وإعلامياً كبيرين. وأوضح أن برنامج العمل التطوعي في الكليات وتطوره سنوياً أصبح جزءاً من ثقافة وسلوك الطلبة اليومي، وتمكن نحو 30 ألف طالب وطالبة من إنجاز أكثر من مليوني ساعة عمل تطوعية، منذ إطلاق إطلاق البرنامج في العام 2017 حتى اليوم، وحاز البرنامج على جائزة خليفة التربوية للعام 2021. وأضاف أن من بين الإنجازات التي حققتها الكليات في العام 2021، نجاحها في تطبيق نموذج متكامل للتعليم الهجين والذي يدرس فيه اليوم نحو 23 ألف طالب وطالبة على مستوى الكليات، بحيث يراعي هذا النموذج متطلبات التعليم التطبيقي واحتياجات الطلبة من التدريب والممارسة وفق تخصصاتهم. وذكر الشامسي أن مجلة "نيتشر العالمية" نشرت الدراسة التي أجرتها الكليات بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك حول استخدام الكلاب الجمركية في الكشف عن "كوفيد-19"، ونشرت مجلة هارفارد بيزنس ريفيو العالمية ثلاث مقالات للكليات حول "التعليم الهجين" و" تخريج الشركات الناشئة"، مشيراً الى أن إنجازات ما هو إلا حافز للانطلاق نحو إنجازات جديدة، لأن صناعة العقول أساس صناعة المستقبل، وهذا يمثل جوهر نجاح وريادة الإمارات بإيمانها بالإنسان وقدراته التي لا حدود لها، والدليل أن "إكسبو2020 دبي" حمل هذا الشعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

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