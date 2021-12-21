الامارات | بالفيديو.. نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني "ضوء 1"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني "ضوء 1" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة خليفة للعلوم، نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني المشترك "ضوء 1"، ثمرة التعاون البنّاء بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نيويورك أبوظبي، والذي يحمله صاروخ "فالكون 9" على متن رحلة SpaceX CRS-24 إلى محطة الفضاء الدولية، وسيصل "ضوء" إلى محطة الفضاء الدولية، ولاحقاً سيتم التحكم فيه وإيصاله إلى مداره تحت إشراف وكالة الفضاء اليابانية.

ويعد "ضوء 1"، ‬ثمرة‭ ‬للتعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويترجم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفضائي‭ ‬المشترك‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومستوى‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭.‬

ويعتبر "ضوء 1" من‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬‮"‬النانو‭ ‬مترية‮"‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تصميمه‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬الأكبر‭ ‬حجماً‭. ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬المكعبة‭ ‬‮"‬كيبوسات‮" ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬وحدات‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬3U‭ ‬CubeSat‭.‬

وتم‭ ‬تصميم‭ ‬وبناء‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي "ضوء 1" بأيدي ‬وكفاءات‭ ‬إماراتية وبحرينية من مختلف التخصصات‭ ‬الهندسية،‭ ‬وعمل‭ ‬الفريق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬مختبرات‭ ‬الفضاء‭ ‬بالإمارات، فيما يتكون الفريق‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬تصميم‭ ‬وبناء"ضوء1‭" ‬ من 23 طالباً‭ ‬جامعياً،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬‬14 ‬طالباً‭ ‬إماراتيين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬خليفة‭ ‬وجامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬أبوظبي، 9‭ ‬طلاب‭ ‬بحرينيين.

وعند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مداره‭ ‬حول‭ ‬الأرض،‭ ‬سيقوم‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي "ضوء 1"برصد ‬ودراسة‭ ‬انبعاثات‭ ‬أشعة‭ ‬غاما‭ ‬الأرضية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬العواصف‭ ‬الرعدية‭ ‬والسحب‭ ‬الركامية،‭ ‬وستكون‭ ‬البيانات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬سيجمعها‭ ‬متاحة‭ ‬لأغراض‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬العلمية،‭ ‬ويمكن‭ ‬لهذه‭ ‬البيانات‭ ‬العلمية‭ ‬القيمة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مرجعاً‭ ‬لأبحاث‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المجال،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬دراستها‭ ‬مع‭ ‬مراكز‭ ‬أبحاث‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

جدير بالذكر أن "ضوء 1"يعد ثمرة للتعاون ‬بين‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويترجم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفضائي‭ ‬المشترك‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومستوى‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭.‬

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