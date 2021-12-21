الامارات | «أصدقاء الكلى» تطلق حملتها السنوية «الماء لصحة الكلى»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أصدقاء الكلى» تطلق حملتها السنوية «الماء لصحة الكلى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس، حملتها السنوية «الماء لصحة الكلى»، للعام الثامن على التوالي، وتأتي هذا العام تحت شعار «اشرب الماء لتعزيز طاقتك»، بهدف توعية جميع أفراد المجتمع، والأيدي العاملة على وجه الخصوص، بأهمية شرب الماء بكميات كافية، لتعزيز طاقاتهم، والحفاظ على صحة الكلى.

وشملت الحملة في يومها الأول توزيع أكثر من 3000 عبوة مياه مقدمة من شركة زلال للمياه، بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، وشركة «بيئة»، ومتطوعين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على اليد العاملة في المنطقة الصناعية الرابعة، كما تتضمن الحملة توزيع عبوات في منطقة الخزامية بالقرب من مستشفى القاسمي في 23 من ديسمبر الجاري، وتوعية اليد العاملة بأهمية شرب الماء، لتقليل احتمالات الإصابة بحصى الكلى، وغيرها من الأمراض.

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