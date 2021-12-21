الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما توقّع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. والخليج العربي خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:27 والمد الثاني عند الساعة 04:37، والجزر الأول عند الساعة 21:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

وتوقّع أن يكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والمد الثاني عند الساعة 23:50، والجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 05:42.

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