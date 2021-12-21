الامارات | «طرق دبي» تدرب 530 مفتش إدارة المواقف

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تدرب 530 مفتش إدارة المواقف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت هيئة الطرق والمواصلات من تدريب 530 من مفتشي إدارة المواقف بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة من خلال برنامج «تعزيز»، وهو برنامج تدريبي مخصص لتدريب مفتشي إدارة المواقف بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي وإدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات سلطان الأكرف: «يأتي برنامج (تعزيز) ضمن سعي الهيئة إلى تأهيل وتطوير الموظفين بمختلف فئاتهم بشكل دائم للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة».

وأضاف: «يهدف (تعزيز) الذي يعتبر برنامجاً متكاملاً وتنفذه الهيئة بالتعاون مع شرطة دبي إلى تنمية وإثراء المعرفة العلمية والمهارات المهنية والميدانية للمفتشين، وذلك من خلال تطوير وصقل مهاراتهم الشخصية وكفاءاتهم المهنية اللازمة لتأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، وبما ينسجم مع مستوى الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة لمتعامليها من مختلف شرائح المجتمع».

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