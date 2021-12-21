الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرعة

شكا سائقون سير بعض الحافلات الصغيرة بسرعة أقل من 60 كم/ساعة، على طرق السرعة الأدنى فيها يجب ألا تقل عن 80 كم/ساعة، قائلين إنهم يتسببون ببطئهم في عرقلة سير ووقوف مفاجئ للمركبات، ما يعرض جميع مستخدمي الطريق لمخاطر وقوع حوادث.

تسوّل

لاحظ متسوّقون ظهور حالات تسوّل سيدات في المراكز التجارية، وقالت إحدى السيدات إنه تم توقيفها داخل أحد المنافذ التجارية الكبرى، من قبل سيدة عربية تصطحب معها طفلاً، وطلبت منها مساعدة مالية بحجة أنها أرملة.

مخالفة

شكا سائقون عدم التزام بعض قادة المركبات بقوانين المرور، وقيامهم بالتجاوز من كتف الطريق، ما يسبب عرقلة للحركة وازدحاماً، خصوصاً في أوقات الذروة الصباحية.

مطاعم

اشتكى زبائن ارتفاعاً غير مبرر في أسعار وجبات المطاعم في دبي، مع تراجع في كمية المنتج ونوعيته، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة ومحاولة الحد من الزيادات كلما أمكن ذلك.

حوادث

طالب قادة مركبات رجال الشرطة بعدم السماح لبعض السائقين بإبطاء السير لإلقاء نظرة على أطراف الحوادث على الطرقات، والتركيز في أدق التفاصيل مع إهمال الطريق، ما يحدث ازدحاماً غير مبرر وارتباكاً لحركة السير، خصوصاً إن كان الحادث في أوقات الذروة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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