الامارات | الدفاع المدني بدبي يخلي برج خليفة تدريبياً لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بدبي يخلي برج خليفة تدريبياً لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تمرين إخلاء تدريبي في (برج خليفة) ضمن الاستعدادات لتأمين فعاليات؛ الاحتفال برأس السنة الميلادية 2022، بمشاركة فرق السلامة والطوارئ في شركة إعمار.

وبدأ سيناريو عملية الأخلاء التدريبي، بتلقي غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغاً عند الساعة 10:00 من صباح اليوم، يفيد بنشوب حريق في أحد الطوابق في برج خليفة، حيث انطلقت صافرات الإنذار، وباشر على إثرها مسؤولين السلامة عمليات الإخلاء للعاملين، وعلى الفور تحرك مركز زعبيل مستجيب أول وجهة اختصاص، ومركز الاتحاد للدعم والاسناد، وعند الوصول في الساعة 10:04 محققاً زمن استجابة مقداره (4) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق بسيط في الطابق 112 الخاص بإطلاق الألعاب النارية، وقد باشرت الوحدات التخصصية أدوارها بكفاءة ومهنية ليعلن القائد الميداني السيطرة على الحادث خلال 10 دقائق فقط وفق السيناريو المقرر مسبقاً.

وقال مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ العميد علي حسن المطوع ، إن التمرين يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الحوادث، واختبار أجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والأنظمة الذكية في كافة المنشآت، والوقوف على مدى فاعلية الخطة الداخلية للسلامة، وجاهزية فرق الطوارئ في المرافق العامة والخاصة والتطبيق الفعال لخطط الإخلاء.

وأكد أن التمرين يعكس فعالية الخطط التشغيلية التي ينتهجها الدفاع المدني بدبي، لاستدامة جاهزيته لتأمين فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية، ومشيداً في ذات الوقت بالتدابير والإجراءات الوقائية المطبقة في برج خليفة وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى متطلبات السلامة والرفاهية لزوار دبي.

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