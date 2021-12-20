الامارات | جائزة حمدان بن محمد الدولية تطلق مسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثاني من حملة «أجمل شتاء في العالم»، بهدف تعريف أهل الإمارات والسياح من مختلف أنحاء العالم من خلال إبداع الصورة والعدسة بدفء شتاء الدولة وتعدد معالمها السياحية والترفيهية وجمال تضاريسها الطبيعية وكرم ضيافة مجتمعها وتنوعه.

وتسلط المسابقة الضوء على أجمل معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية وتعرّف بأنشطتها السياحية المتنوعة، وتشجع، بموازاة حملة «أجمل شتاء في العالم»، مختلف الفئات على المشاركة، والتقاط أروع تضاريسها الطبيعية من الصحاري والوديان والجبال والبحار، بالإضافة إلى إبراز تنوع الحياة البرية، والاحتفاء بوجوه وشوارع ومجتمع الإمارات بإبداعات عدساتهم.

وتضم المسابقة فئتين رئيسيتين هما فئة «الصورة الواحدة»، المفتوحة للجمهور العام، وتغطي 5 موضوعات هي الصحراء، والبحر، والجبل، والوديان، والإمارات من الأعلى، وفئة «الملف المصوَّر» المخصصة لجمهور المصورين والتي تغطي 4 موضوعات هي الإمارات في عيونكم، برّية الإمارات، وجوه من الإمارات، حياة الشارع من الإمارات.

ويمكن لكل من هم في سن 18 عاماً فما فوق المشاركة في المسابقة وتحميل صورهم الإبداعية التي تلتقط جمال شتاء الإمارات وطبيعتها ومجتمعها من خلال صفحة التسجيل على موقع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير www.hipa.ae

وتستمر المسابقة من 20 ديسمبر 2021 حتى 20 يناير 2022 لتتوج مع اختتام الحملة بحفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين، بواقع جائزة لكل موضوع من المواضيع الخمسة ضمن فئة الصورة الواحدة المتاحة لعامة الجمهور بقيمة 7 آلاف درهم إماراتي للجائزة الواحدة، على أن يقوم المشارك بنشر الصورة في حسابه الشخصي على منصة الانستغرام مع إضافة هاشتاق #أجملشتاءفي_العالم، وجائزة لكل موضوع من المواضيع الأربعة ضمن فئة الملف المصور الخاصة لجمهور المصورين المتخصصين بقيمة 50 ألف درهم إماراتي للجائزة الواحدة، وبمجموع جوائز يعادل 250,000 درهم.

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عالية الحمادي إن معالم الإمارات الطبيعية والسياحية والثقافية مُلهِمة للعين وموضوع نموذجي مميز للعدسة، ومسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير، التي نتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في تنظيمها، تلتقط هذه المعالم المبهرة والجواهر السياحية والثقافية والترفيهية المكنونة، وتضعها في مركز كادر الصورة وقلب إطار الفنون الضوئية، لا لتوثقها وتسجلها فقط بل لتنشرها وتعرّف بها الجميع داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، قال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي علي خليفة بن ثالث، أن للصورة نفوذ كبير في التشويق والتعريف، هذان العنصران لهما أثر كبير ومباشر على الجمهور في الحملات الترويجية، تدعم جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي جماهير المصورين من هواة ومحترفين ليقوموا بواجبهم الإبداعي في منظومة الترويج السياحي والثقافي لموسم الشتاء في دولة الإمارات، وندعوهم إلى إطلاق العنان لمهاراتهم ومواهبهم للتنافس على جوائز المسابقة القيّمة واكتساب الخبرة والمعرفة من خلال هذا النوع من المسابقات.

ويتولى تقييم المشاركات في مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير لجنة تحكيم من الخبراء المتخصصين في مجال التصوير الضوئي الحاصلين على جوائز عالمية في مجال التصوير الصحفي والإبداعي، وتضم اللجنة جون ستانماير، الصحفي المتخصص في التصوير الضوئي من الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الجائزة الدولية للصورة الصحفية، والمصورة الكندية الحائزة على جائزة «بوليتزر» العالمية ثلاث مرات، باربرا ديفيدسون.

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