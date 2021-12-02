الامارات | 50% خفضاً في قيمة المخالفات برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 50% خفضاً في قيمة المخالفات برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خفض قيمة المخالفات المرورية 50%، اعتباراً من الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وحتى الثالث يناير 2022، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك انطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين والتخفيف من الأعباء على أفراد المجتمع.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة، أن هذا التخفيض سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة.

وأكدت أن الخصم يشمل جميع المخالفات المرورية في الإمارة مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات.

وأوضحت أن التخفيض لا يشمل المخالفات المرورية المشددة. وتأتي هذه الخطوة لحث السائقين الذين تترتب على مركباتهم مخالفات، بالإسراع في تسديدها للاستفادة من الخصم الممنوح، ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق. وأكدت على أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، متمنية السلامة للجميع واحتفالات سعيدة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين المجيد لدولتنا الغالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news