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الامارات | محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وبحث سموه والعاهل الأردني علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها ..متمنيا للمملكة الأردنية دوام التطور والازدهار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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