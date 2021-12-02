الامارات | محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوزبكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزاييف، هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين ..متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وبحث سموه والرئيس الأوزبكي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها ..متمنيا لأوزبكستان دوام التطور والازدهار.

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