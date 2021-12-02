الامارات | "جوجل" يحتفي باليوم الوطني الإماراتي الـ 50

شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" يحتفي باليوم الوطني الإماراتي الـ 50 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، باليوم الوطني الإماراتي الخمسين، الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام، بوضع صورة العلم الإماراتي على صفحته الرئيسية.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بالذكرى الخمسين، لقيام اتحاد الإمارات السبع، في ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 50 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات.

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