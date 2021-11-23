الامارات | تخفيض المخالفات المرورية في أم القيوين 50%

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض المخالفات المرورية في أم القيوين 50% والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، احتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الخمسين، مبادرتها المرورية، وهي خصم 50 % على المخالفات من تاريخ 01/12/2021 وحتى 06/01/2022. ويستثنى من هذه المخالفات:
1) المادة ( 1 ) ( أ ، ب ) قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر .
2) المادة (73) إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( الشاصي ) بدون ترخيص .
3) مخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم ( 38 ) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم ( 54 ) فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس ( كوفيد 19 ) .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news