الامارات | تخفيض المخالفات المرورية في أم القيوين 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض المخالفات المرورية في أم القيوين 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، احتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الخمسين، مبادرتها المرورية، وهي خصم 50 ‎%‎ على المخالفات من تاريخ 01/12/2021 وحتى 06/01/2022. ويستثنى من هذه المخالفات:

1) المادة ( 1 ) ( أ ، ب ) قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر .

2) المادة (73) إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( الشاصي ) بدون ترخيص .

3) مخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم ( 38 ) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم ( 54 ) فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس ( كوفيد 19 ) .

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