الامارات | «وفر» يثقف الأفراد بإجراءات تصميم المنازل بمعايير ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن «وفر» يثقف الأفراد بإجراءات تصميم المنازل بمعايير ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، متمثلة في برنامج «وفر» للخصومات، مبادرة مجتمعية افتراضية تحت عنوان «صمم منزلك بمعايير ذكية»، بهدف توعية المستفيدين بأهمية اتخاذ الإجراءات الصحيحة قبل البدء في بناء المنزل.

وتناول في الجلسة الأولى استشاري من شركة الرؤية الذكية للاستشارات الهندسية، المهندس عبدالرحمن حسين، ومهندسة التصميم الداخلي في الشركة، نهى قاسم، عدداً من المحاور أبرزها الاستشاري ومراحل التصميم واعتماد المخططات، وطريقة اختيار المقاول والمواصفات المختارة في مواد البناء، والتصميم الداخلي والديكور.

وفي الجلسة الثانية شرح المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سمارت سيتيزنز، الدكتور أشرف النوري، الإدارة الذكية للمنزل والأمن والرقابة، والاستدامة وتوفير الطاقة، مستعرضاً عدداً من الحلول المنزلية الذكية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والحدائق الذكية الخضراء وتوفير المياه، والإجراءات المتبعة للمحافظة على السلامة في حالات السفر والسرقة والخروج من المنزل.

وأفادت مدير مكتب الفعاليات والأنشطة بدائرة الموارد البشرية في الشارقة مدير برنامج «وفر» للخصومات، جواهر سيف العود، بأن البرنامج يحرص على تنفيذ فعاليات افتراضية خلال كل شهر، والتنوّع في موضوعاتها باختيار ما يناسب ويهم الجمهور العام ومستفيدي البرنامج.

وأكدت أهمية التوعية والتثقيف في مجال بناء وتصميم المنازل والابتكارات التكنولوجية والمنازل الذكية، لاعتباره مجالاً حيوياً يشهد إقبالاً واسعاً من المستفيدين من بطاقة «وفر».

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