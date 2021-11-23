الامارات | دبي تحتفل باليوم الوطني الـ 50 بفعاليات ترفيهية وعروض ترويجية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتفل باليوم الوطني الـ 50 بفعاليات ترفيهية وعروض ترويجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد إمارة دبي للاحتفال باليوم الوطني الـ50 للدولة، لتقدم لسكانها وزوّارها العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية إلى جانب العروض الترويجية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثاني إلى 11 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن الأجواء الاحتفالية التي تعيشها الدولة بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسها.

وتسلط الاحتفالات التي تتزامن مع عطلة نهاية أسبوع طويلة، الضوء على أفضل ما تقدمه دبي مع الاستعراضات الوطنية والفعاليات الترفيهية العالمية في عدد من أشهر مناطق الجذب والوجهات في المدينة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «تعكس احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات التقدم والابتكار والنهضة التي شهدتها دولتنا الحبيبة على مدار 50 عاماً، وتخليداً لهذه الذكرى ستكون الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام مميزة وفريدة. وكما هي الحال فإن اليوم الوطني يعد أبرز وأهم الأحداث على جدول فعاليات دبي، ونتطلع للترحيب بضيوفنا من داخل الدولة وخارجها للاحتفال معنا بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، بما نقدمه من فعاليات وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى العروض الترويجية، ويلقي اليوم الوطني هذا العام الاستثنائي الذي نشهد فيه تنظيم معرض (إكسبو 2020 دبي) الضوء على الإنجازات الهائلة التي حققتها الإمارات، خلال خمسة عقود مضت ويبشر بالمزيد من النجاحات التي ستحققها دولتنا الحبيبة مستقبلاً».

• احتفالات اليوبيل الذهبي للإمارات تعكس التقدم والابتكار والنهضة التي شهدتها الدولة.

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