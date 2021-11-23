الامارات | نيابة دبي تصدر 4873 أمر قبض و7588 كف بحث خلال 13 شهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة دبي تصدر 4873 أمر قبض و7588 كف بحث خلال 13 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت النيابة العامة في دبي 4873 أمر قبض على محكوم عليهم، و7588 أمر كف بحث خلال 13 شهراً، لافتة إلى أن نظام الربط بين النيابة وإدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات في دبي، الذي بدأ تطبيقه في شهر سبتمبر من العام الماضي، بشأن إرسال واستلام أوامر القبض وأوامر كف البحث عن المحكوم عليهم بشكل إلكتروني، اختزل عملية إرسال واستقبال الأوامر من يومي عمل تقريباً إلى دقائق معدودة.

وقال مدير إدارة القضايا، جاسم عبدالرحمن محمد، إن نظام الربط الإلكتروني كان محوراً أساسياً في الالتزام باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، نتيجة انتفاء الحاجة لطباعة الأوراق، فضلاً عن عدم الحاجة لتدخل العنصر البشري في عملية تسليم واستلام تلك الأوامر.

وأضاف أن النظام أسهم في توفير ما لا يقل عن 15 ألف ورقة خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والالتزام بالتوثيق الإلكتروني، أديا إلى تسهيل الإجراءات واختصار الكثير من الجهد والوقت وتسريع وتيرة العمل، بالإضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق الوقاية من وباء «كوفيد-19».

وأشار إلى أن عدد أوامر القبض على المحكوم عليه منذ بدء المشروع، بلغ 4873 أمر قبض على محكوم عليه، أما عدد أوامر كف البحث عن محكوم عليه، بلغ 7588 أمر كف البحث عن محكوم عليه من النيابة العامة في دبي، وتسليمها لإدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي.

وقد تنوّعت الجرائم في القضايا المتعلقة بأوامر القبض وكف البحث، ما بين الجرائم ذات الخطر العام على المجتمع والجرائم الواقعة على أشخاص وأسرة، والجرائم الواقعة على الأموال وغيرها من الأنواع.

وأوضح أن الوقت الذي يستغرقه إرسال أوامر القبض أو كف البحث إلى إدارة التحريات واستلامها من قبلها، قد جرى اختزاله إلى بضع دقائق فقط بعد الربط، مقارنةً بنحو يوم عمل اأو يومين قبل عملية الربط، لاسيما وأنه يتم إرسال رسالة نصية للمحكوم عليه في حال إصدار أمر القبض عليه أو كف البحث.

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