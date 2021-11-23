الامارات | انطلاق فعالية «الموانع للّياقة والتحدي» بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعالية «الموانع للّياقة والتحدي» بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أمس، انطلاقة فعالية لعبة «الموانع للّياقة والتحدي»، التي اشتملت على رياضة السباحة والجري وخمس محطات للّياقة والتحمل، والتي تأتي بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع درجة الجاهزية الأمنية واللياقة البدنية لرجل الأمن.

كما تأتي هذه الفعالية استمراراً لفعاليات مبادرة الخمسين الرياضية التي تم إطلاقها تزامناً مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي بتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي ستستمر لمدة خمسة أشهر على التوالي.

وشهدت الفعالية منافسات مثيرة وحماساً واضحاً بين 60 مشاركاً مثلوا 10 فرق من مختلف الإدارات الشرطية بالقيادة، وأسفرت المشاركات عن تفوّق فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية، وحصوله على المركز الأول، فيما حصل فريق أكاديمية العلوم الشرطية على المركز الثاني، وحصول فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية على المركز الثالث.

وفي ختام الفعالية كرّم اللواء سيف الزري الشامسي الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى على المستوى الفرقي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على احتواء الفعاليات الرياضية المختلفة التي تهدف الى انتهاج رجل الأمن أسلوب حياة صحياً، إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على مستوى عالي من اللياقة البدنية.

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