الامارات | مركز جبل علي يسوي بلاغات شيكات بـ 154 مليون درهم العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جبل علي يسوي بلاغات شيكات بـ 154 مليون درهم العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى مركز شرطة جبل علي تسويات ودية لبلاغات شيكات بقيمة 154 مليون درهم، خلال العام الماضي، بحسب إحصاءات المركز التي اطلع عليها مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، خلال جولته التفتيشية للمركز.

وأكد المنصوري، أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بالنسبة لإمارة دبي من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية، بوصفها عصباً اقتصادياً للإمارة وموقع جذب للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح، خصوصاً أن الحدث العالمي الأضخم «إكسبو 2020 دبي»، يقع ضمن اختصاص المركز. وأفادت المؤشرات الاستراتيجية للمركز خلال العام الماضي، بتحقيق 97.46% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 89.9%، في حين بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة خمس دقائق وخمس ثوانٍ، في حين كان المستهدف ثماني دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 14 دقيقة، وكان المستهدف 30 دقيقة.

وحقق مؤشر لا وجوه لإقامة الدعوى صفر% خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى تحقيق 100% في نسبة تزويد الضحايا بالمعلومات في وقت محدد، وذلك من خلال الاتصال بالهاتف أو إرسال رسالة نصية أو الزيارات الميدانية.

واطلع المنصوري على النتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة.

وثمن جهود شعبة الشيكات في المركز، والتي قامت بتسوية بلاغات شيكات بقيمة نحو 154 مليون درهم بشكل ودي خلال العام الماضي.

واستمع إلى شرح حول الحملات المرورية التي ينفذها المركز في منطقة الاختصاص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومن ضمنها حملة ضبط الدرّاجات الهوائية والكهربائية والنارية، حيث تم ضبط 527 درّاجة خلال الحملة، منها 361 درّاجة هوائية، و96 درّاجة نارية، و11 درّاجة كهربائية.

كما استمع المنصوري إلى البرامج والمبادرات التي نفذها المركز لإسعاد المتعاملين، ما أسهم في رفع نسبة السعادة الوظيفية التي بلغت 98.6% في العام الماضي، وكان المستهدف 93%، مقابل 96% في عام 2019، وبلغت نسبة الموظفين الذين تم تحفيزهم 100% وكان المستهدف 78%، وبلغ عدد الموظفين الذين تم تدريبهم 291 موظف.

واطلع المنصوري على إحصاءات مركز إسعاد المتعاملين، حيث بلغ عدد المعاملات 42885 معاملة في العام الماضي، منها 32098 معاملة ذكية، و10787 حضورية.

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