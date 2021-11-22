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الامارات | طقس الغد صحو ورطب ليلاً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر ليلاً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س..و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 05:11 و الجزر الأول عند الساعة 21:54 والجزر الثاني عند الساعة 08:07 ..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والمد الثاني عند الساعة 00:39 و الجزر الأول عند الساعة 17:32 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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