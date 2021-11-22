الامارات | «حماية الأسرة» بالشارقة يدعم حقوق الأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعية

شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الأسرة» بالشارقة يدعم حقوق الأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت إدارات الطفل في دائرة الخدمات الاجتماعية بـ«يوم الطفل العالمي»، إيماناً منها بحقوق الطفل التي يجب عدم المساس بها أو حرمانه منها، والعمل على ضمان حقوق الأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعية، من خلال تأمين حقوقهم غير المؤمنة، وإصدار الأوراق الثبوتية لهم، إضافة إلى حق التعليم والصحة والتمثيل القانوني للطفل، وضمان التنفيذ السليم للأحكام المتعلقة بهم الصادرة عن المحكمة، والخاصة بحقوقهم، ضماناً لاستقرارهم في المجتمع.

وقالت مدير مركز حماية الطفل والأسرة، التابع للدائرة، أمينة الرفاعي «يقدم المركز سلسلة من الخدمات، منها مركز إشراقة، الذي يقدم الدعم التخصصي للأطفال المعتدى عليهم جنسياً، في خلال التقييم وتقديم الاستشارات، وبرامج إعادة التأهيل، بهدف محو أثر الاعتداء أو التحرش الجنسي بالطفل، ومعالجة الميول الجنسية المنحرفة لدى الأطفال». وأضافت: «الخط الساخن 800700، المعروف سابقاً بخط نجدة الطفل، تأسس عام 2007 لاستقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال المعرضين للمخاطر والاعتداءات بأنواعها، كالاعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي، والإهمال، والاستغلال التجاري، والتعامل معها من خلال فريق مختص يعمل على إزالة الخطر الواقع على الطفل، وذلك قبل أن يتم تحويل الخط 800700 إلى الخط الرئيس للدائرة ليتضمن كل خدمات الدائرة».

وذكرت أن خدمات الدعم والمساندة تهتم بتأمين حقوق الأطفال غير المؤمنة، كأوراق الإثبات والتعليم والصحة والتمثيل القانوني للطفل، وضمان التنفيذ السليم للأحكام المتعلقة بالأطفال، الصادرة من المحكمة المختصة، الخاصة بحقوقهم.

وتقدم الدائرة حزمة من الخدمات من خلال مجموعة من الوسائل لحماية الفئات الضعيفة، وتأمين حقوقهم، وتقديم الاستشارات لهم، وتقديم كل أنواع الدعم التي يحتاجونها، تطبيقاً لمبدأ الحماية الذي تتبناه الدائرة، والمرتكز على أساس مشترك يقوم على «إزالة الخطر ومحو الآثر». وتتمثل آليات الحماية التي توفرها الدائرة في تخصيص خط الاتصال لنجدة الطفل، الذي يعمل على مدار 24 ساعة عبر الرقم المجاني 800700، ومركز الملتقى الأسري، الذي يختص بتمكين الطفل من رؤية أبويه المنفصلين في جو آمن، وخدمة الدمج الأسري، وهو دمج الطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية في أسرة بديلة، إضافة إلى دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، التي تقوم بتوفير المأوى الآمن للأطفال ،وحمايتهم من التشرد، وكذلك مركز خدمات شؤون القُصّر.

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