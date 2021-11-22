الامارات | محمد بن زايد يستقبل الممثل الخاص لسلطان عُمان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل الممثل الخاص لسلطان عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان سلطنة عمان الشقيقة، الذي يزور البلاد لرعاية احتفالات الجناح العماني في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للسلطنة.

حضر اللقاء الذي جرى في معرض «إكسبو 2020 دبي»، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ونقل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق تحيات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لسموهما دوام الصحة والعافية، ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّله سموه تحياته وأطيب تمنياته إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وقدم سموه تهانيه بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لسلطنة عمان، معرباً عن تمنياته لعمان وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء.

وبحث سموه والممثل الخاص لسلطان عمان العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، وسبل تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. وتطرق اللقاء إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعرض بين أروقته ثقافات الشعوب وتاريخها وحضاراتها، بجانب تسليطه الضوء على مشروعات الدول، وتجاربها التنموية، وحلول الاستدامة المبتكرة التي تشارك بها دول العالم، للاستفادة منها في تحسين حياة الشعوب، وبناء مستقبل أفضل للجميع.

إلى ذلك، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، جناح مملكة البحرين الشقيقة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي. وتعرّف سموه، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى أقسام الجناح التي تتضمن استعراضاً لأهم المهن التقليدية التي تميزت بها البحرين، خصوصاً صناعات النسيج، وتصاميمه المستوحاة من الطبيعة، وصيد اللؤلؤ، وتاريخه، وأدواته، ومساراته. وقد صمم الجناح بشكل هندسي معماري مبتكر، يحتوي على 126 عموداً، يلتقي بعضها بعضاً في نقاط عدّة، ويحمل التصميم شعار «الكثافة تنسج الفرص». ويقيم الجناح معارض دورية، تعكس ثقافة وتراث وتاريخ البحرين، وأهم الملامح الحضارية للشعب البحريني الشقيق. واستمع سموه من القائمين على الجناح لشرح مفصل لمعرض «ماذا ترى»، حيث يركز المعرض على البيئات المادية والتراثية في البحرين، ويركز بشكل خاص على حرفة النسيج، حيث تمتد الألواح المنسوجة بين الأعمدة بألوانها المستوحاة من الألوان الطبيعية.

• ولي عهد أبوظبي بحث مع الممثل الخاص لسلطان عُمان العلاقات الأخوية.

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