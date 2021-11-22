الامارات | حمدان بن محمد يؤكد عمق الروابط الأخوية بين الإمارات وسلطنة عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يؤكد عمق الروابط الأخوية بين الإمارات وسلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صباح أمس، في جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لصاحب الجلالة سلطان عُمان، الذي يزور البلاد حالياً لرعاية احتفالات الجناح العُماني في «إكسبو» بالعيد الوطني الـ51 للسلطنة.

وقد رحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد والوفد المرافق له، خلال جولتهما في جناح الإمارات في «إكسبو»، مؤكداً سموه عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي طالما جمعت بين الدولتين والشعبين الشقيقين، ومنوهاً سموه بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية، بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

كما أعرب سمو ولي عهد دبي عن خالص التهاني والتبريكات لسلطنة عُمان الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ51 للسلطنة، مؤكداً ترحيبه بمشاركة السلطنة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً سموه لسلطنة عُمان وشعبها الكريم مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد عن تهانيه لدولة الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، بما يمثله من قيمة مضافة للمنطقة بصورة عامة، منوهاً بجناح دولة الإمارات، وما يضمه من معروضات تروي قصة نهضة الدولة، وما مرت به من مراحل تطور على مدار نصف قرن من الزمان، وخالص أمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من الرقي والتطور في شتى المجالات.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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